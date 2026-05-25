Россиянин грозился выбросить жену и ребенка из окна 11-го этажа

11:23, 25 мая 2026Россия

Житель Люберец грозился выбросить жену и ребенка из окна 11-го этажа
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Житель города Люберцы грозился выбросить жену и ребенка из окна 11-го этажа. Об этом сообщили «Ленте.ру» в подмосковном главке Росгвардии.

По данным издания, россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения. Соседи услышали крики о помощи и вызвали сотрудников полиции. После задержания мужчина описал свое поведение так: «Я нормальный мужик, просто выпил чуть-чуть».

35-летний дебошир недавно отсидел за незаконный оборот наркотиков. Его доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

До этого стало известно, что в Серпухове мужчина избил жену на глазах у ребенка и посетителей торгового центра. В отношении россиянина возбудили уголовное дело.

Еще раньше в Зеленограде школьный психолог избила шестилетнюю дочь на детской площадке. Женщина была недовольна поведением ребенка.

