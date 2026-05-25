Оставшаяся с младенцем на руках россиянка ушла на СВО после слов мужа

Россиянка ушла на СВО вслед за мужем и стала военным медиком

Старший сержант Татьяна Ковалева ушла в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине вслед за мужем и стала военным медиком. Ее историю публикует газета «Красная звезда».

По данным издания, в феврале 2022 года супруга россиянки, который служит по контракту в рядах Российской армии с 2008 года, командировали на СВО в качестве старшего прапорщика Псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Сама она чуть позже мужа стала военным медиком в 35-м отдельном медицинском отряде ВДВ. На момент начала СВО она осталась на руках с младенцем, находясь в декретном отпуске, пока муж был на фронте.

«Первые недели, когда он уехал, были самыми тяжелыми в моей жизни: связи не было, у меня на руках маленькая дочка, которой еще нет и двух лет», — вспомнила Ковалева.

С ее слов, не дожидаясь окончания декрета, после звонка супруга с короткой фразой: «Никому не верь, мы живы», она приняла решение уйти на СВО. Она рассказала, что ее работа начиналась в восемь утра, а закончиться могла далеко за полночь, если поступили раненые. В том числе, она спасала бойцов с обморожением стоп.

За спасение бойцов ее наградили медалью Луки Крымского.

