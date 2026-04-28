Мать шестерых детей ушла на СВО и вернулась через полгода

10:44, 28 апреля 2026Россия

Мать шестерых детей из Ивановской области ушла на СВО и вернулась через полгода
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Мать шестерых детей из Ивановской области Виктория Горбанева ушла в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и вернулась через полгода. На фронте она служила в качестве медика, пишет IvanovoNews.

Россиянка рассказала, что служила на позициях в двух километрах от линии боевого соприкосновения. Ночевать приходилось в подвалах.

«Даже под землей слышны звуки — бомбят, летают дроны. Как никто другой я знаю цену тишине», — отметила Горбанева.

По данным издания, в задачи военного медика входили поиск раненых, оказание первой помощи, а также эвакуация сначала в стабилизационный пункт, а затем — в госпиталь.

«Наложить жгуты, сделать перевязки, обезболить, — это достаточно просто, потому что я всю жизнь занимаюсь этим. Не страшно от вида крови. Намного сложней морально, потому что нужно подбодрить и успокоить раненых, даже когда не уверена в хорошем исходе. А еще тяжело физически: любое перемещение в полной экипировке, и целый день ты в движении», — рассказала о своей работе собеседница портала.

Ранее мать шестерых детей Хулкар Ойдинова ушла на СВО вслед за мужем, чтобы по совету свекрови уберечь его от ранений. Сообщалось, что с 2022 года супруги служат в одном подразделении 25-й армии.

