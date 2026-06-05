Адвокаты подкупили судью Верховного суда российского региона через жену

Экс-судье ВС Ингушетии Бойчуку дали 7 лет колонии за взятки адвокатов через жену

Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор бывшему судье Верховного суда (ВС) Ингушетии Сергею Бойчуку за взятки от адвокатов, которые передали ему деньги через жену. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Служитель Фемиды получил семь лет колонии за коррупцию, члены адвокатских палат Северной Осетии, Ингушетии и Ростовской области Сергей Табуев, Исрапил Боков и Наталья Лонерт — супруга Бойчука, выступившая посредником при передаче взяток — осуждены на сроки от 2 до 2,5 года заключения. При этом Лонерт отсрочили исполнение наказания до достижения ее ребенком 2016 года рождения 14-летнего возраста.

Уголовное дело было возбуждено в начале 2025 года. Бойчуку вменили получение двух взяток от адвокатов. По версии следствия, весной 2023 года Табуев защищал двух вьетнамцев, которым предстояла депортация из России. Он через Лонерт передал судье взятку в 100 тысяч рублей. В итоге Верховный суд Ингушетии постановил, что вьетнамцы должны самостоятельно, а не под конвоем, выехать из России.

Адвокат Боков за 150 тысяч рублей добился смягчения наказания своему клиенту Рамзану Бокову, обвиняемому в незаконном обороте психотропных веществ.

После оглашения приговора Бойчук громко заявил, что с приговором не согласен.

В декабре 2023 года квалификационная коллегия судей Ингушетии лишила его судейских полномочий. Он и бывший председатель Магасского суда Ингушетии Магомед Аушев были обвинены в получении взятки от застройщика Адама Картоева, связанного с боевым крылом группы (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева (признанное террористическим и запрещенное в России). По версии следствия, в 2017–2021 годах Картоев участвовал в застройке столицы Ингушетии Магаса элитной недвижимостью. В 2021 году он передал судье Аушеву машино-место, рассчитывая в будущем на его помощь.