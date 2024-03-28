Двух бывших российских судей заподозрили в связях с террористами

«Ъ»: экс-судей Аушева и Бойчука подозревают в коррупции и связях с террористами

Сотрудники ФСБ России задержали экс-судью Верховного суда Ингушетии Сергея Бойчука и бывшего председателя Магасского райсуда той же республики Магомеда Аушева. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Аушева подозревают в коррупции и в воспрепятствовании правосудию (статьи 290 и 294 Уголовного кодекса РФ), а Бойчуку помимо воспрепятствования инкриминируется превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ).

По версии следствия, ингушский бизнесмен Адам Картоев, связанный с боевым крылом группы (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева (признанное террористическим и запрещенное в России), в 2017–2021 годах участвовал в застройке столицы Ингушетии Магаса элитной недвижимостью. В 2021 году он передал судье Аушеву машино-место, рассчитывая в будущем на его помощь.

Как считает следствие, в том же году Аушев по просьбе бизнесмена поручил судье Верховного суда Ингушетии Бойчуку пересмотреть уголовное дело его племенника Магомеда Арапиева, осужденного за изготовление и распространение детской порнографии. Бойчук «нарушил тайну совещательной комнаты» и, превысив свои полномочия, изменил приговор Арапиеву, заменив лишение свободы обязательными работами, в результате чего осужденный освободился.

В 2022 году, по версии следствия, судья Аушев вмешался в деятельность Назрановского райсуда, рассматривавшего уголовное дело в отношении предполагаемого взяткодателя Картоева, которому инкриминировалось незаконное хранение взрывчатки. За самодельную гранату он получил два года общего режима, которые фактически отбыл под следствием.

Позже по такой же схеме благодаря судье Аушеву избежал длительного наказания отец Картоева Магомед, у которого также нашли оружие. Вынесенные по его требованию судебные решения сейчас называют «заведомо неправосудными». Также в расследуемом ГСУ СКР уголовном деле говорится, что судьи Аушев и Бойчук способствовали вынесению мягких наказаний не только по уголовным, но и двум административным делам.

Следствие также проверяет версию о том, что Картоев должен был участвовать в специальной военной операции (СВО) каким-то образом совмещал службу с бизнесом, связанным со строительством на новых российских территориях. Он был задержан в Луганске.

Экс-судью Аушева задержали в Ингушетии, а Бойчука — в Краснодаре, при этом последний подавал документы на должность зампреда Запорожского областного суда, но не прошел по конкурсу. Источник издания рассказал, что именно отсутствие статуса позволило оперативно привлечь их к уголовной ответственности. В четверг, 28 марта, задержанных планируют доставить в Москву, предъявить им обвинения и арестовать Басманным судом.

Ранее Южно-Сахалинский городской суд признал двух иностранцев виновными в организации экстремистского объединения. Их приговорили к шести и двум с половиной годам лишения свободы.