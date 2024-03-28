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03:59, 28 марта 2024Силовые структуры

Двух иностранцев в российском регионе осудили за создание экстремистской ячейки

ФСБ: на Сахалине двух иностранцев осудили за создание экстремистской ячейки

Фото: pixabay.com

Южно-Сахалинский городской суд признал двух иностранцев виновными в организации экстремистского объединения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Сахалинской области.

Установлено, что иностранец с радикальными взглядами создал в регионе ячейку запрещенной на территории России международной экстремистской религиозной организации. Ее деятельность была направлена на дискриминацию россиян по религиозному признаку, а также поддержание террористических структур.

Мужчина привлек к деятельности второго участника. Для привлечения новых членов своей ячейки они вели в своем окружении разъяснительную и пропагандирующую деятельность, проводили конспиративные собрания, распространяли специализированную литературу.

Суд приговорил 34-летнего организатора к шести годам лишения свободы. 27-летнему участнику назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы. На заседании подсудимые свою вину признали в полном объеме.

Ранее суд приговорил к двум годам лишения свободы условно 40-летнего жителя Калининграда за экстремистские высказывания против полицейских. Мужчина из неприязни к силовикам разместил в социальных сетях высказывание, призывающее к преступлениям по мотиву социальной розни.

До этого в колонию-поселение на один год попал житель Волгодонска, который призывал к убийствам на почве религии. Мужчину признали виновным по статье об экстремизме.

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      Марина Совина
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