ФСБ задержала россиянина за экстремистские высказывания против полицейских

Жителя Калининграда осудили за экстремистские высказывания против полицейских

Суд приговорил к двум годам лишения свободы условно 40-летнего жителя Калининграда за экстремистские высказывания против полицейских. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на управление ФСБ России по Калининградской области.

По данным издания, мужчина из неприязни к силовикам разместил в социальных сетях высказывание, призывающее к преступлениям по мотиву социальной розни. Его задержали сотрудники ФСБ.

Суд назначил злоумышленнику два года колонии, которые впоследствии были заменены на условный срок, и запретил заниматься администрированием сайтов на тот же срок.

Ранее в колонию-поселение на один год попал житель Волгодонска, который призывал к убийствам на почве религии. Мужчину признали виновным по статье об экстремизме.