Россиянин призвал к убийствам на почве религии и попал под статью об экстремизме

Жителю Волгодонска дали год колонии-поселения за призывы к религиозным убийствам

В колонию-поселение попал на один год житель Волгодонска, который призывал к убийствам на почве религии. Мужчину признали виновным по статье об экстремизме, сообщает Telegram-канал Don Mash.

По имеющимся данным, 26-летний злоумышленник опубликовал видеоролик, который, по словам экспертов, способен вызвать ненависть к тем, кто не исповедует ислам. Суд отправил подсудимого в колонию-поселение и запретил вести социальные сети два года.

Ранее силовики задержал 35-летнего жителя Крыма, подозреваемого в оскорблении религиозных чувств верующих. По предварительным данным, мужчина, используя открытую страницу в популярной социальной сети, размещал изображения и комментарии, оскорбительные для православных верующих.