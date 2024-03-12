Спецназ задержал россиянина по подозрению в оскорблении чувств верующих

Спецназ ворвался в дом жителя Крыма, подозреваемого в оскорблении православных

Спецназ ворвался в дом 35-летнего жителя Раздольненского района, подозреваемого в оскорблении религиозных чувств верующих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным ведомства, мужчина, используя открытую страницу в популярной социальной сети, размещал изображения и комментарии, оскорбительные для православных верующих и доступные неограниченному числу пользователей. Его задержали сотрудники ФСБ и МВД при поддержке спецподразделения «Гром» Росгвардии.

По месту жительства подозреваемого прошли обыски, в ходе которых следователи изъяли технику и иные предметы, представляющие интерес для органов следствия. Расследование продолжается.

Ранее в том же регионе сотрудники ФСБ задержали 33-летнего местного жителя, который через интернет призывал нападать на русских.

