В российском регионе задержали мужчину за призывы нападать на русских

ФСБ задержала жителя Крыма, призывавшего через интернет нападать на русских

Сотрудники ФСБ задержали 33-летнего жителя Крыма, который через интернет призывал нападать на русских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ведомства в Республике Крым и городе Севастополе.

По данным агентства, мужчина неоднократно публиковал в чатах одного из интернет-мессенджеров призывы к насилию по отношению к русским людям. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

Ранее ФСБ задержала жителя Мариуполя за шпионаж в пользу Украины. Было возбуждено уголовное дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.