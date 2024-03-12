Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:00, 12 марта 2024Силовые структуры

В российском регионе задержали мужчину за призывы нападать на русских

ФСБ задержала жителя Крыма, призывавшего через интернет нападать на русских

Фото: Lenka Kozuchova / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники ФСБ задержали 33-летнего жителя Крыма, который через интернет призывал нападать на русских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ведомства в Республике Крым и городе Севастополе.

По данным агентства, мужчина неоднократно публиковал в чатах одного из интернет-мессенджеров призывы к насилию по отношению к русским людям. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

Ранее ФСБ задержала жителя Мариуполя за шпионаж в пользу Украины. Было возбуждено уголовное дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Украинская ДРГ попыталась прорваться в Курскую и Белгородскую области. На границе идут бои, есть раненые

      Володин рассказал о дате отчета правительства в Государственной Думе

      В Армении заявили о возможности отзыва исков из судов Ереваном и Баку

      Умер двоюродный брат Путина

      На Украине сообщили о повреждении нефтепровода

      Браслет Balenciaga в виде скотча стал предметом насмешек в сети

      Стало известно об атаке беспилотника в Таганроге

      ВСУ атаковали коммерческое предприятие в Белгороде

      Уникальный гаджет появился в продаже в России

      В Армении заявили об отказе от помощи российских военных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше