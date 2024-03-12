ФСБ задержала жителя Мариуполя за шпионаж в пользу Украины

В ДНР ФСБ задержала жителя Мариуполя за шпионаж в пользу Украины

В Донецкой народной Республике (ДНР) ФСБ задержала жителя Мариуполя за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы УФСБ по ДНР.

По данным ведомства, силовики выяснили, мужчина передавал украинской спецслужбе данные о местах расположения подразделений Росгвардии в городе.

Возбуждено дело по статье 276 (Шпионаж) УК РФ.

Ранее стало известно, что гражданина Южной Кореи впервые арестовали в России по статье о шпионаже. Силовики задержали иностранца во Владивостоке Приморского края. Сейчас мужчина этапирован в Москву для проведения следственных действий.