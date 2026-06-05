Раскрыт идеальный ритуал отхода ко сну

Сомнолог Магомедова: Перед сном нужно обязательно проветрить спальню

Для комфортного и качественного сна важно правильно подготовить спальню, уверяет сомнолог Карема Магомедова. Идеальный ритуал отхода ко сну она раскрыла в беседе с РИА Новости.

По словам Магомедовой, качественно выспаться помогут светонепроницаемые шторы, удобный матрас, подушки и приятное постельное белье, полная тишина или «белый шум», успокаивающий аромат. Перед сном, продолжила она, обязательно нужно проветрить спальню, чтобы насытить воздух кислородом. Если на улице воздух чистый и теплый, можно оставить окно открытым на всю ночь, добавила сомнолог.

Идеальный ритуал отхода ко сну индивидуален для каждого человека, отметила Магомедова. «Как вариант, это теплая ванна или душ, травяной чай, чтение бумажной книги, но не детективов. Мышечная релаксация или дыхательные практики помогают снять накопившееся за день перевозбуждение», — заключила сомнолог.

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