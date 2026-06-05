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20:15, 5 июня 2026Экономика

Банк России понизил курсы доллара и евро

ЦБ: Курс доллара на 6-8 июня составил 73,47 рубля
Кирилл Луцюк

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Курс доллара на 6-8 июня составил 73,4689 рубля. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Евро подешевел до 85,5582 рубля, а юань — до 10,8530 рубля.

На 5 июня котировки доллара и евро составляли 74,2956 и 86,2712 рубля соответственно. Китайская валюта стоила 10,9536 рубля.

По словам министра финансов России Антона Силуанова, нынешний курс рубля не вполне отвечает интересам российских компаний, ориентированных на экспорт. Речь идет о том, что российская валюта является излишне крепкой. Как следствие, предприятия, доходы которых зависят от поставок на внешние рынки, недополучают часть выручки.

По прогнозам, до конца года российская валюта будет держаться в пределах 70-75 за доллар с небольшим «заскоком» в 69-76.

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