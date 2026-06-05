Лукашенко порассуждал про «вражьи морды» и «мясной фарш»

Президент Белоруссии Лукашенко: Я думаю, как защитить страну от вражьей морды

Белоруссии нужны мир и спокойствие, а потому ее нужно всеми силами уберечь от «вражьей морды». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова цитирует РИА Новости.

По словам политика, ему постоянно приходится думать над вопросом «как все сохранить». И если не держать эту ситуацию на контроле, как считает глава государства, противник «влезет, все перекрошит и переломает».

«Докладывают: поехали наши беглые… (вероятно, имеет в виду экс-кандидата в президенты страны и оппозицонера Светлану Тихановскую — прим. «Ленты.ру»). Дословно — заявила украинцам: "У нас есть что вам предложить. Это наши белорусы". (...) Мы что, хотим мясным фаршем там быть?» — порассуждал Лукашенко.

Он также заверил, что белорусы не должны идти «[воевать] за чужую волю», поскольку «мы этого не хотим».

27 мая Светлана Тихановская открыла миссию белорусских «демократических сил» в Киеве. Она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и призвала «к более систематическому сотрудничеству» между властями страны и белорусской оппозицией.

Ранее советник офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил Лукашенко ударами по ключевым объектам в республике. Он заявил, что вся территория его страны может насквозь простреливаться украинскими войсками.