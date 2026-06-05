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20:20, 5 июня 2026Интернет и СМИ

Покинувшая Россию бывшая ведущая Первого канала высказалась об адаптации к Западу

Живущая в Европе ведущая Жанна Агалакова заявила, что почти адаптировалась к Западу
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывшая ведущая Первого канала Жанна Агалакова (включена Минюстом РФ в реестр иноагентов), покинувшая Россию и живущая в Европе, заявила, что почти адаптировалась к Западу. Об этом она рассказала в интервью изданию «Эхо» (признано в РФ нежелательной организацией), опубликованном на YouTube.

Агалакова отметила, что переехала в Европу в 2005 году. «Я уже освоилась почти, живя на Западе уже 20 с лишним лет и, к тому же, имея супруга-итальянца», — указала она. По словам ведущей, ее жизнь в Европе обустроена и налажена.

В то же время эмигрантам, которые недавно уехали из России, приходится нелегко, сочла Агалакова. «Людям нужно было просто начинать все с нуля», — рассудила телеведущая.

Ранее сообщалось, что в том же интервью журналистка раскрыла серьезные потери эмигрантов. По словам Агалаковой, некоторые релоканты после переезда в одночасье лишились статуса, работы и жилья.

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