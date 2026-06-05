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19:17, 5 июня 2026Интернет и СМИ

Живущая в Европе российская ведущая раскрыла серьезные потери эмигрантов

Ведущая Агалакова заявила, что некоторые эмигранты понесли потери из-за отъезда из России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Некоторые эмигранты, покинувшие Россию, понесли за рубежом серьезные потери. Об этом в беседе с изданием «Эхо» (признано в РФ нежелательной организацией) заявила живущая в Европе бывшая ведущая Первого канала Жанна Агалакова (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), видео вышло на YouTube.

«Я видела приезд в Париж, где я живу сейчас, многих людей. С семьями, с собачками. С чемоданами. Люди, у которых был статус, работа, зарплата, квартира. Которые лишились этого всего в одночасье», — раскрыла Агалакова.

Ведущая назвала жизнь в эмиграции жесткой и жестокой. По ее словам, иногда релоканты практически не могут заработать на пропитание.

Ранее Агалакова рассказала, что из-за ее политических взглядов с ней прекратили общаться некоторые родственники. Ведущая заявила, что не осуждает своих близких, однако испытывает боль из-за их решения.

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