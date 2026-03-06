Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:25, 6 марта 2026Интернет и СМИ

Бывшая ведущая Первого канала рассказала об исчезнувшей из ее жизни родне

Живущая в Европе ведущая Агалакова заявила, что родственники исчезли из ее жизни
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: И Грянул Грэм / YouTube

Бывшая ведущая Первого канала Жанна Агалакова (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавшая из России и живущая в Европе, заявила, что из-за ее политических взглядов с ней прекратили общаться некоторые родственники. Об этом она рассказала в беседе с каналом «И грянул Грэм» на YouTube.

По словам Агалаковой, родственники исчезли из ее жизни после начала спецоперации на Украине. «Сами исчезли. Я понимаю их, особенно теперь, когда я иноагент», — добавила ведущая.

Она также заявила, что не осуждает близких, отказавшихся от общения с ней. В то же время Агалакова отметила, что ей больно из-за такого поведения родственников. «У меня и до этого было не так много родни, а сейчас моя семья — это родственники моего мужа», — пояснила ведущая.

Ранее Агалакова заявила об отсутствии стабильного заработка в Европе. По словам ведущей, после ухода с Первого канала в 2022 году она нигде не трудилась на постоянной основе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Арабские страны разозлились на США

    Жители Подмосковья пожаловались на затянувшийся фекальный потоп

    Уиткофф сообщил о скором прогрессе в урегулировании на Украине

    Названы предполагаемые задачи Российской армии в зоне СВО весной

    Звездная стилистка назвала визуально старящую верхнюю одежду

    Названы последствия ограничений на тарифы такси в непогоду

    Россиянка упала в обморок во время звонка вернувшегося из плена мужа

    Жителю Подмосковья вынесли приговор за изнасилование несовершеннолетней

    Россиянин ударил несовершеннолетнего лицом о перила из-за внешности

    В Киеве остались недовольны планами Европы «перезагрузить Украину»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok