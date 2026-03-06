Бывшая ведущая Первого канала рассказала об исчезнувшей из ее жизни родне

Живущая в Европе ведущая Агалакова заявила, что родственники исчезли из ее жизни

Бывшая ведущая Первого канала Жанна Агалакова (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавшая из России и живущая в Европе, заявила, что из-за ее политических взглядов с ней прекратили общаться некоторые родственники. Об этом она рассказала в беседе с каналом «И грянул Грэм» на YouTube.

По словам Агалаковой, родственники исчезли из ее жизни после начала спецоперации на Украине. «Сами исчезли. Я понимаю их, особенно теперь, когда я иноагент», — добавила ведущая.

Она также заявила, что не осуждает близких, отказавшихся от общения с ней. В то же время Агалакова отметила, что ей больно из-за такого поведения родственников. «У меня и до этого было не так много родни, а сейчас моя семья — это родственники моего мужа», — пояснила ведущая.

Ранее Агалакова заявила об отсутствии стабильного заработка в Европе. По словам ведущей, после ухода с Первого канала в 2022 году она нигде не трудилась на постоянной основе.

