Украинца депортировали из Польши из-за гигантского сома

Украинца депортировали из Польши за вылов двухметрового сома

Украинца, обвиняемого в незаконном вылове гигантского сома, депортировали из Польши с запретом на въезд. Об этом пишет газета Rzeczpospolita.

Сом длиной 183 сантиметра жил в пруду района Гоцлав более 20 лет. Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что украинец выловил рыбу 31 мая, когда ловля сомов законодательно запрещена. После этого мужчина погрузил добычу в багажник машины без доступа к воде, что привело к смерти сома.

Помимо депортации, на мужчину был наложен пятилетний запрет на въезд в Польшу и другие государства Шенгенской зоны.

Ранее сообщалось, что украинцев начали депортировать из Польши с последующей принудительной мобилизацией в ВСУ. Отмечалось, что мера депортации начала активно применяться к мужчинам с истекшим сроком документов.