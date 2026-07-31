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09:13, 31 июля 2026 (обновлено: 09:35, 31 июля 2026)Наука и техника

Российский «Горыныч» попал в зону СВО

НПЦ «Сварог»: Российский дрон «Горыныч» для доставки грузов попал в зону СВО
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Российский дрон «Горыныч» для высокоточной доставки грузов в труднодоступные районы попал в зону специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на официального представителя научно-производственного центра (НПЦ) «Сварог» сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, аппарат оснащен оптическими датчиками, которые работают в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы и глушения сигналов спутниковой навигации. «Особенно это важно на передовой. Допустим, прилетел дрон, и его начало сносить ветром на 50 метров в сторону на открытое место. Соответственно, выйти и забрать груз уже становится опасным», — сказал представитель.

Собеседник уточнил, что «Горыныч» может использовать инерциальную или оптическую систему навигации, а управление им осуществляется очень просто, как Mavic.

Дальность применения «Горыныча» — 12 километров, переносимая им масса — 10 килограммов.

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Ранее газете «Известия» компания-разработчик «Совэлмаш» рассказала, что российский дрон «Мотылек» сможет переносить до 300 килограммов грузов в интересах вооруженных сил и министерства по чрезвычайным ситуациям России, промышленности и сельского хозяйства.

Также в июле ТАСС со ссылкой на официального представителя компании-разработчика гексакоптера сообщил, что российский дрон «Кощей» в зоне проведения СВО использовали для тихой доставки грузов — воды, провизии и медикаментов.

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