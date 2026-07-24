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02:02, 24 июля 2026Наука и техника

Российский «Мотылек» перенесет до 300 килограммов

«Совэлмаш»: Российский дрон «Мотылек» перенесет до 300 килограммов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский дрон «Мотылек» сможет переносить до 300 килограммов грузов в интересах Вооруженных сил и Министерства чрезвычайных ситуаций России, а также промышленности и сельского хозяйства. Об этом газете «Известия» рассказала компания-разработчик «Совэлмаш».

Летательный беспилотник размером с небольшой микроавтобус имеет четыре винта, скорость — до 100 километров в час и дальность — до 50-60 километров.

Пока изделие управляется с помощью пульта по радиосвязи. «Дрон имеет большую грузоподъемность, и катушка с оптоволокном на 30 или даже 50 километров для него — не тот вес, на который вообще стоит обращать внимание», — заметил инженер по внедрению новой техники и технологий компании Евгений Дуюнов.

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Ранее в колонке для газеты генеральный директор компании «Системы механической защиты» Дмитрий Дорофеев заметил, что в настоящее время склады маркетплейсов и логистические терминалы необходимо оснащать новым физическим слоем защиты — от беспилотных летательных аппаратов.

Также в июле начальник лаборатории инженерного батальона специального минирования с позывным Кактус рассказал ТАСС, что тяжелый FPV-дрон «Шамалет», который состоит из трех коптеров, создали специалисты лаборатории 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады группировки российских войск «Запад».

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