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00:30, 23 июля 2026Наука и техника

В России предложили защиту для складов от атак БПЛА

Дорофеев: Склады и терминалы необходимо оснащать защитно-улавливающими конструкциями
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Dmytro Falkowskyi / Shutterstock / Fotodom

В настоящее время склады маркетплейсов и логистические терминалы необходимо оснащать новым физическим слоем защиты — от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в колонке для газеты «Известия» пишет генеральный директор компании «Системы механической защиты» Дмитрий Дорофеев.

По его мнению, физическая защита должна учитывать, что фрагменты перехваченного БПЛА могут спровоцировать разрушения. «Поэтому речь должна идти не о бытовой сетке, а о специальных защитно-улавливающих конструкциях: они мягко принимают аппарат, увеличивают путь торможения, снижают ударную нагрузку и задерживают дрон до контакта с целью», — уверяет автор.

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