13:22, 24 марта 2026Наука и техника

Российский «ПРЕС-ВМ» защитит автотранспорт от дронов

Иван Потапов
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Холдинг «Росэл» создал устройство «ПРЕС-ВМ» для защиты работающего в потенциально опасных зонах автотранспорта от дронов. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

Устройство сочетает систему пассивной детекции и радиоподавления. Оно устанавливается на крыше автомобиля, управляется с телефона или планшета. «Встроенная функция перехвата видеосигнала позволяет устройству распознавать тип дрона (FPV, DJI и Autel) и с высокой точностью обнаруживать источник опасности», — пишет компания.

По словам директора по развитию бизнеса научно-исследовательского института «Вектор» Вячеслава Ляшука, разработка испытана в зоне боевого соприкосновения.

В ноябре «Ростех» сообщил, что холдинг «Росэл» создал новый антидрон линейки «СЕРП» для защиты мостов от беспилотных летательных аппаратов.

В октябре ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика сообщил, что в России испытали кинетическое антидроновое орудие «Изделие 545», созданное в рамках проекта «Новые русские технологии».

