В России создали новый антидрон для защиты мостов от БПЛА

«Ростех» создал новый антидрон линейки «СЕРП» для защиты мостов от БПЛА

Холдинг «Росэл» создал новый антидрон линейки «СЕРП» для защиты мостов от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

В компании уточнили, что «модуль можно монтировать на несущие элементы зданий, полностью сохраняя их значимый культурно-исторический или инженерно-технический внешний вид». Изделие способно подавлять сигналы спутниковых навигационных систем и каналы связи и управления дронов в широком диапазоне частот.

В октябре ТАСС сообщил, что в России испытали кинетическое антидроновое орудие «Изделие 545», созданное в рамках проекта «Новые русские технологии».

В июне газета «Известия» рассказала, что компания «Техкрим» из Ижевска создала специальные патроны для борьбы с небольшими беспилотными летательными аппаратами.