Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:48, 11 июня 2024Наука и техника

В России создали спецпатроны для борьбы с БПЛА

«Известия»: в России создали специальные патроны для борьбы с небольшими БПЛА

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В России созданы специальные патроны для борьбы с небольшими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщает газета «Известия».

Боеприпасы 12/70 «Перехват» и 12/76 КС, предназначенные для применения из гладкоствольных ружей 12-го калибра, разработаны компанией «Техкрим» из Ижевска и направлены в зону специальной военной операции. Первый патрон снаряжается шестью свинцовыми сегментами, которые соединены между собой кевларовой нитью. После выстрела 12/70 «Перехват» на расстоянии 15-20 метров от ружья разрывается, формируя поле поражения диаметром до одного метра.

Второй патрон использует кольцо Элея — охватывающий дробовой снаряд пластиковый цилиндр, препятствующий разлету дроби сразу после дульного среза ствола. Каждый 12/76 КС снабжается дробью №3 диаметром 3,5 миллиметра.

Ранее ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика сообщил, что российский наземный дрон «Тоша» получит автоматическую турель для борьбы с беспилотниками противника.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия и Иран приостановили подготовку договора о сотрудничестве. Москва заявила, что у Тегерана есть проблемы

      Российская стюардесса сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев

      Над российским регионом сработала система ПВО

      Врачи предупредили о повышенной опасности экстремальной жары

      В России восстановили рекордный объем леса

      71-летнего мужчину арестовали за кражу 2,8 тысячи конструкторов Lego

      Крымчанка поместила баллон с газом в холодильник и поплатилась

      Футболист пошутил про миллиарды от «Зенита» и оказался под угрозой отстранения

      Обвинение потребовало восемь лет для бывшей зампрокурора российского региона

      Обнаружено столкновение Земли с космическим холодным облаком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше