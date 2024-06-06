Российский наземный дрон «Тоша» получит турель

Российская платформа «Тоша» получит турель с дробью для борьбы с дронами

Российский наземный дрон «Тоша» получит автоматическую турель для борьбы с беспилотниками противника. Об этом сообщили в компании-разработчике, передает ТАСС.

«Чтобы гарантированно бороться с летающими дронами, нужно что-то более крупное, чем ружья 12-го калибра, которые активно применяются сейчас в зоне СВО для поражения украинских беспилотников. Установка турели на беспилотную платформу позволит уничтожать дроны безопасно для оператора», — сказали в организации.

Там отметили, что наземный дрон получит автоматическую турель с патронами большего калибра, которые будут начинены дробью. Это позволит сбивать FPV-дроны на дистанции до 100 метров. Собеседник агентства допустил изготовление установки с несколькими стволами. «Поскольку отдача от них сильнее, чем от ружья, и человек не сможет это носить, мы предлагаем устанавливать подобное вооружение на нашу платформу», — сказал он.

В компании отметили, что беспилотную платформу используют в зоне проведения спецоперации для подвоза боеприпасов и продовольствия, а также для эвакуации раненых. Кроме того, аппарат можно использовать в качестве дрона-камикадзе, который способен нести до тонны взрывчатки. Платформа весом 350 килограммов развивает скорость до 70 километров в час, а дальность хода дрона составляет 20-180 километров. Разработчики подчеркивают, что «Тоша» отличается бесшумностью и не виден в тепловизор.

В мае военнослужащий отряда «Факел» Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Юг», сообщил, что охотничьи ружья хорошо показывают себя в борьбе с FPV-дронами.