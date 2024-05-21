Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:25, 21 мая 2024Наука и техника

Названо эффективное оружие против FPV-дронов

Боец «Факела» рассказал об эффективности охотничьих ружей против FPV-дронов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Охотничьи ружья хорошо показывают себя в борьбе с FPV-дронами (first-person view — «вид от первого лица»). Эффективное средство против беспилотников назвал военнослужащий отряда «Факел» Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Юг», передает ТАСС.

«70 лет оружию будет в этом году. Работает до сих пор. Хороший, кстати, помощник против дронов-камикадзе, очень эффективно. То, что на ходу было сбито, на подлете, значительная часть этого [сбита] благодаря именно таким "антидроновым" ружьям. Каждый [сбитый] дрон — это [спасенная] человеческая жизнь», — сказал боец с позывным АЗС, сидя рядом с охотничьим ружьем с двумя горизонтально расположенными стволами.

На прикладе ружья установили специальный патронташ с пятью патронами для быстрой перезарядки ружья.

АЗС добавил, что в последнее время на донецком направлении, где выполняет задачи их отряд, украинские дроны бьют не только по военным машинам, но и по гражданским.

Ранее в мае генеральный директор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко сообщил о создании носимого комплекса радиоэлектронной борьбы «Фумигатор», предназначенного для защиты штурмовых групп от беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России арестовали

      Москвичка обнаружила в унитазе удава

      Стало известно о ликвидации участника группировки «Кракен» в зоне СВО

      Объявился еще один наследник Мордюковой

      Терроризировавшая российский город обезьяна оказалась пьяной

      Названа цель выравнивания линии фронта под Харьковом

      В Германии захотели увеличить военную помощь Украине

      Россиян предостерегли от употребления хлеба с тремя блюдами

      Еще одному фигуранту избрали меру пресечения по делу о торговле приемными детьми

      В ООН ушли от ответа о причине замалчивания ударов Украины по Белгороду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше