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11:03, 15 мая 2024Наука и техника

В России создали «Фумигатор» для защиты штурмовых групп от беспилотников

«Лаборатория ППШ»: создан «Фумигатор» для защиты штурмовых групп от дронов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В России создан носимый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Фумигатор», предназначенный для защиты штурмовых групп от беспилотников. Об этом со ссылкой на генерального директора компании «Лаборатория ППШ» Дениса Осломенко сообщает ТАСС.

По его словам, предприятие наладило выпуск двух изделий — «Фумигатора» в обычной версии и «Фумигатора-FPV» для штурмовых групп, состоящих из модулей, настроенных для работы в определенной частоте подавления радиосигнала. «Но если раньше один человек нес своеобразный рюкзак, то сейчас в одном подразделении два человека несут аппаратуру РЭБ», — сказал руководитель.

Осломенко уточнил, что первый комплекс способен создавать купол радиусом 250-300 метров, тогда как второй предназначен для подавления FPV-дронов. На одной подзарядке устройства работают до семи часов.

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Ранее гендиректор сообщил, что в зону специальной военной операции (СВО) поступили модифицированные модули «Тритон», предназначенные для защиты танков от FPV-дронов.

Также в мае Осломенко заявил, что в зоне СВО появились роботы-подавители дронов. По его словам, подавители дронов на основе системы РЭБ «Тритон» начали прикрывать эвакуационные группы в серой зоне боевых действий.

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      Иван Потапов
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