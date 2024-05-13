В зоне СВО появились роботы-подавители дронов

ТАСС: роботы-подавители дронов начали прикрывать эвакуационные группы в СВО

Генеральный директор компании-разработчика «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко заявил, что в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине появились роботы-подавители дронов. Его слова приводит ТАСС.

Осломенко уточнил, что подавители дронов на основе системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тритон» начали прикрывать эвакуационные группы в серой зоне боевых действий. В будущем подобные комплексы сформируют для защиты штурмовых групп.

Ранее президент России Владимир Путин похвалил российских военных за успешное преодоление украинских средств РЭБ. Об этом он сообщил на встрече с военнослужащими.

