Путин похвалил российских военных за успешное преодоление средств РЭБ противника

Путин: ВС России с успехом преодолевают на поле боя средства РЭБ противника

Вооруженные Силы (ВС) России успешно преодолевают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые противник использует на поле боя. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с военнослужащими после церемонии инаугурации главы государства 7 мая, передает ТАСС.

По его словам, противник быстро реагирует, активно использует средства РЭБ на определенных участках линии боевого соприкосновения, однако Российская армия их успешно преодолевает.

Путин сравнил дроны Вооруженных сил Украины, которые летают над головой бойцов ВС России в зоне СВО, с мухами.