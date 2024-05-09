Путин сравнил украинские дроны с летающими над головой мухами

Путин: украинские дроны летают над головой бойцов СВО как мухи

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) летают над головой бойцов специальной военной операции (СВО) как мухи, но Россия работает над этим. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе встречи с командирами российских подразделений, прошедшей 7 мая, пишет РИА Новости.

По его словам, власти знают, как непросто приходится российским военнослужащим. «Дроны противника, как мухи, летают над головой, всё это известно. Мы работаем над этим, и, уверен, результат будет», — сказал президент.

При этом он подчеркнул, что Вооруженные силы России успешно преодолевают украинские средства радиоэлектронной борьбы на линии боевого соприкосновения.