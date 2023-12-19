Путин назвал рухнувший миф о западной технике

Путин: миф о неуязвимости западной военной техники рухнул в ходе СВО

В ходе российской спецоперации рухнул миф о неуязвимости западной военной техники, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Он также заявил, что украинские войска несут тяжелые потери и значительно растратили резервы, «пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления».

Попытки Запада нанести РФ военное поражение «разбились о мужество и стойкость нашего солдата» и о потенциал российской оборонной промышленности, добавил президент на заседании коллегии Минобороны.

На этом выступлении Путин также указал на выявленные минусы российской обороны в ходе СВО. Он призвал в связи с этим наращивать число беспилотников, спутников, высокоточных снарядов, совершенствовать систему противовоздушной обороны.