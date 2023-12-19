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14:36, 19 декабря 2023Россия

Путин назвал рухнувший миф о западной технике

Путин: миф о неуязвимости западной военной техники рухнул в ходе СВО

Фото: Alina Smutko / Reuters

В ходе российской спецоперации рухнул миф о неуязвимости западной военной техники, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Он также заявил, что украинские войска несут тяжелые потери и значительно растратили резервы, «пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления».

Попытки Запада нанести РФ военное поражение «разбились о мужество и стойкость нашего солдата» и о потенциал российской оборонной промышленности, добавил президент на заседании коллегии Минобороны.

На этом выступлении Путин также указал на выявленные минусы российской обороны в ходе СВО. Он призвал в связи с этим наращивать число беспилотников, спутников, высокоточных снарядов, совершенствовать систему противовоздушной обороны.

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      Антон Похиляк
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