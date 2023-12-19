Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:51, 19 декабря 2023Россия

Путин указал на выявленные минусы российской обороны в ходе СВО

Путин: СВО выявила ряд минусов, нужно наращивать число беспилотников и спутников
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Спецоперация выявила ряд минусов в российских оборонительных силах, указал на них президент РФ Владимир Путин. Его слова с заседания коллегии Минобороны приводятся в Telegram-канале Кремля.

Путин призвал в этой связи наращивать число беспилотников, спутников, высокоточных снарядов, совершенствовать систему противовоздушной обороны, серьезно перестраивать системы связи и эффективнее применять средства ведения разведки и целеуказания.

Отдельно Путин указал на вред от дронов, несмотря на безотказную, по его мнению, работу российских систем ПВО. «То, на что мы раньше не обращали внимания, считали, что это какая-то мелочь, какие-то маленькие там дрончики летают… Оказалось, что и это наносит ущерб», — высказался он, призвав «работать с этим».

Кроме того, Путин заявил, что российские войска владеют инициативой в зоне СВО.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин резко высказался о расширении НАТО

      МИД Германии обвинили в покупке ненужного роскошного дома

      Стилистка перечислила россиянкам самую модную обувь на зиму

      Крупнейший перевозчик нашел обходной путь вокруг Красного моря

      Путин заявил о приверженности целям СВО

      Российским нефтяникам предрекли проблемы из-за напряженности в Красном море

      Милохин оценил перспективу вернуться в Россию

      Стали известны детали обмена Ярошенко на Рида

      Россиян предупредили о симптомах приближающегося инфаркта

      Путин назвал рухнувший миф о западной технике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости