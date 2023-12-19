Путин указал на выявленные минусы российской обороны в ходе СВО

Путин: СВО выявила ряд минусов, нужно наращивать число беспилотников и спутников

Спецоперация выявила ряд минусов в российских оборонительных силах, указал на них президент РФ Владимир Путин. Его слова с заседания коллегии Минобороны приводятся в Telegram-канале Кремля.

Путин призвал в этой связи наращивать число беспилотников, спутников, высокоточных снарядов, совершенствовать систему противовоздушной обороны, серьезно перестраивать системы связи и эффективнее применять средства ведения разведки и целеуказания.

Отдельно Путин указал на вред от дронов, несмотря на безотказную, по его мнению, работу российских систем ПВО. «То, на что мы раньше не обращали внимания, считали, что это какая-то мелочь, какие-то маленькие там дрончики летают… Оказалось, что и это наносит ущерб», — высказался он, призвав «работать с этим».

Кроме того, Путин заявил, что российские войска владеют инициативой в зоне СВО.

