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13:40, 19 декабря 2023Россия

Путин оценил обстановку в зоне спецоперации

Путин: российские войска владеют инициативой в зоне спецоперации
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска владеют инициативой в зоне спецоперации (СВО), заявил глава государства Владимир Путин. Трансляция его выступления ведется в Telegram-канале Кремля.

«Оценивая текущую ситуацию на земле, на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой», — сказал президент в ходе заседания коллегии Министерства обороны.

По словам Путина, российская армия, по сути, «делает то, что считает нужным, там, где нужно».

Открывая заседание, глава государства поблагодарил всех российских военных за службу и добросовестное выполнение обязанностей. Глава государства также отметил беспрецедентную поддержку бойцов СВО россиянами.

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      Варвара Кошечкина
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