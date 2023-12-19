Путин оценил обстановку в зоне спецоперации

Путин: российские войска владеют инициативой в зоне спецоперации

Российские войска владеют инициативой в зоне спецоперации (СВО), заявил глава государства Владимир Путин. Трансляция его выступления ведется в Telegram-канале Кремля.

«Оценивая текущую ситуацию на земле, на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой», — сказал президент в ходе заседания коллегии Министерства обороны.

По словам Путина, российская армия, по сути, «делает то, что считает нужным, там, где нужно».

Открывая заседание, глава государства поблагодарил всех российских военных за службу и добросовестное выполнение обязанностей. Глава государства также отметил беспрецедентную поддержку бойцов СВО россиянами.