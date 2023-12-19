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13:36, 19 декабря 2023Россия

Путин объявил минуту молчания по погибшим на СВО солдатам и офицерам

Путин объявил на заседании с Минобороны минуту молчания по погибшим на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время заседания коллегии Минобороны объявил минуту молчания по погибшим на специальной военной операции (СВО) солдатам и офицерам. Трансляция совещания ведется в Telegram-канале Кремля.

Открывая заседание, Путин поблагодарил всех российских военных за службу и добросовестное выполнение обязанностей. Глава государства также отметил беспрецедентную поддержку бойцов СВО россиянами.

Ранее Путин заявил, что в зоне боевых действий находятся 617 тысяч российских военнослужащих. Он также сообщил, что на сегодняшний день линия фронта в зоне боевых действий составляет почти 2000 километров.

8 декабря на церемонии по случаю Дня Героев Отечества Путин рассказал, что поражен подвигами российских военных на специальной военной операции. По его словам, они обладают такой же силой духа и характером, которые отличали защитников Отечества.

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      Константин Лысяков
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