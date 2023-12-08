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13:43, 8 декабря 2023Россия

Путин поразился подвигами российских бойцов на СВО

Президент России Путин: подвиги наших бойцов на СВО поражают

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на церемонии по случаю Дня Героев Отечества поразился подвигами бойцов на специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, бойцы, участвующие в спецоперации, обладают такой же силой духа и характером, которые отличали защитников Отечества.

«Их подвиги по-настоящему поражают, ими гордится вся страна», — сказал глава государства. Он также подчеркнул, что для него является честью вручать военнослужащим «Золотые Звезды» Героев России.

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      Никита Абрамов
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