Путин поразился подвигами российских бойцов на СВО

Президент России Путин: подвиги наших бойцов на СВО поражают

Президент России Владимир Путин на церемонии по случаю Дня Героев Отечества поразился подвигами бойцов на специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, бойцы, участвующие в спецоперации, обладают такой же силой духа и характером, которые отличали защитников Отечества.

«Их подвиги по-настоящему поражают, ими гордится вся страна», — сказал глава государства. Он также подчеркнул, что для него является честью вручать военнослужащим «Золотые Звезды» Героев России.