Путин сделал генерал-полковником командующего группировкой «Восток» Кузьменко

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Восток Андрею Кузьменко. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Всего глава государства присвоил генеральские звания 44 офицерам органов внутренних дел и Вооруженных сил России. Указ об этом подписан в среду, 8 ноября, и начинает действовать со дня его подписания.

Кузьменко в 1994 году окончил Омское высшее общевойсковое училище имени Фрунзе и прошел все ступени военной службы от командира разведывательного взвода до командира соединения. В 2012 году действующий командующий группировкой «Восток» закончил Военную академию Генштаба Вооруженных сил России. Его наградили орденом Мужества и четырьмя медалями.

Ранее Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом России Виктору Соколову. Аналогичное звание тогда же получил и главнокомандующий Военно-морским флотом Владимир Касатонов.