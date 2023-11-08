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14:20, 8 ноября 2023Россия

Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Восток»

Путин сделал генерал-полковником командующего группировкой «Восток» Кузьменко

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Восток Андрею Кузьменко. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Всего глава государства присвоил генеральские звания 44 офицерам органов внутренних дел и Вооруженных сил России. Указ об этом подписан в среду, 8 ноября, и начинает действовать со дня его подписания.

Кузьменко в 1994 году окончил Омское высшее общевойсковое училище имени Фрунзе и прошел все ступени военной службы от командира разведывательного взвода до командира соединения. В 2012 году действующий командующий группировкой «Восток» закончил Военную академию Генштаба Вооруженных сил России. Его наградили орденом Мужества и четырьмя медалями.

Ранее Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом России Виктору Соколову. Аналогичное звание тогда же получил и главнокомандующий Военно-морским флотом Владимир Касатонов.

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      Анастасия Шейкина
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