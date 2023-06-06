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17:53, 6 июня 2023Россия

Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом

Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом России Соколову

Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом России Виктору Соколову. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, звание адмирала было присвоено заместителю главнокомандующего Военно-морским флотом (ВПФ) России Владимиру Касатонову.

Всего данным указом президент присвоил 65 генеральских званий военным и сотрудникам силовых структур, а также семь адмиральских званий служащим ВМФ.

Виктор Соколов был назначен командующим Черноморским флотом в 2022 году. Он сменил на этом посту адмирала Игоря Осипова.

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