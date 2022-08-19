Назначение Соколова на пост врио командующего Черноморским флотом подтвердилось

Виктор Соколов подтвердил свое назначение на пост врио командующего Черноморским флотом

Начальник Военно-морской академии имени адмирала Флота Советского Союза Кузнецова Виктор Соколов подтвердил, что был назначен на пост временно исполняющего обязанности (врио) командующего Черноморским флотом России. Об этом сообщает ТАСС.

О своем назначении Соколов рассказал в ходе сбора с молодыми офицерами. «Назначен исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом», — сказал он.

17 августа РИА Новости со ссылкой на собственные источники сообщило, что новым командующим ЧФ России назначен вице-адмирал Виктор Соколов. Собеседник агентства добавил, что публичного мероприятия в честь назначения не было и, скорее всего, уже не будет в связи с введенным в Севастополе «желтым» уровнем террористической опасности. С мая 2019 года флотом командовал адмирал Игорь Осипов.

Позже Минобороны России в разговоре с РБК призвало не верить сплетням о смене командующего Черноморским флотом.