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Назначен новый командующий Черноморским флотом России

Вице-адмирал Виктор Соколов назначен новым командующим Черноморским флотом России

Фото: Минобороны РФ

Новым командующим Черноморским флотом России назначен вице-адмирал Виктор Соколов. Об этом РИА Новости сообщили источники во флоте.

В настоящее время Соколов принимает дела, уточнили во флоте. Публичного мероприятия не было, и, скорее всего, его не будет в связи с введенным в городе «желтым» уровнем террористической опасности, добавили там.

Еще один знакомый с ситуацией источник рассказал, что в условиях, когда идет спецоперация России на Украине, никто не обязан публично сообщать о подобных назначениях. В свою очередь, в Черноморском флоте официально эту информацию не комментируют.

Ранее сообщалось, что «желтый» (высокий) уровень террористической опасности в Севастополе продлили до 29 августа. В правительстве рекомендовали гражданам внимательно контролировать ситуацию вокруг себя, особенно в транспорте, культурно-развлекательных, торговых и спортивных центрах.

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Сергей Истомин
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