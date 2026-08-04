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22:48, 4 августа 2026 (обновлено: 22:57, 4 августа 2026)Бывший СССР

В МИД России сделали вывод об Украине после окончания 40-дневной операции Зеленского

Мирошник: Украина всеми средствами отвергает путь мирного урегулирования конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Украинское руководство всеми средствами отвергает путь мирного урегулирования конфликта. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он прокомментировал закончившуюся сегодня 40-дневную операцию «влияния» на Россию Владимира Зеленского, отметив, что за это время Киев доказал, что понимает только язык военной силы.

«Своими террористическими выпадами Киев дал все основания для усиления военного давления России на свои военные объекты и формирования», — добавил Мирошник.

26 июня Зеленский утвердил план против России, который Служба безопасности Украины (СБУ) должна была провести за 40 дней. Операция была якобы «нацелена на прекращение» конфликта.

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