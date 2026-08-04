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22:30, 4 августа 2026 (обновлено: 22:41, 4 августа 2026)Мир

Милитаризацию Германии назвали угрозой безопасности Европы

Вагенкнехт: Милитаризация Германии ставит под угрозу безопасность Европы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Милитаризация Германии не способствует завершению конфликта на Украине и ставит под угрозу безопасность Европы. Об этом заявила основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) Сара Вагенкнехт в статье для газеты Ostdeutsche Allgemeine.

«Безусловная поддержка Украины, чрезмерное наращивание вооружений бундесвера, опасная новая парадигма "боеготовности", а также разговоры о бундесвере как о самой сильной конвенциональной армии Европы являются контрпродуктивным средствами», — заявила Вагенкнехт.

По ее мнению, Германии следует сконцентрироваться на дипломатии и контроле над вооружениями.

Ранее Вагенкнехт заявила, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо учитывать интересы безопасности всех сторон, включая Россию.

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