Вагенкнехт: Милитаризация Германии ставит под угрозу безопасность Европы

Милитаризация Германии не способствует завершению конфликта на Украине и ставит под угрозу безопасность Европы. Об этом заявила основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) Сара Вагенкнехт в статье для газеты Ostdeutsche Allgemeine.

«Безусловная поддержка Украины, чрезмерное наращивание вооружений бундесвера, опасная новая парадигма "боеготовности", а также разговоры о бундесвере как о самой сильной конвенциональной армии Европы являются контрпродуктивным средствами», — заявила Вагенкнехт.

По ее мнению, Германии следует сконцентрироваться на дипломатии и контроле над вооружениями.

Ранее Вагенкнехт заявила, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо учитывать интересы безопасности всех сторон, включая Россию.