В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности

В Севастополе продлили до 29 августа «желтый» уровень террористической опасности

«Желтый» (высокий) уровень террористической опасности в Севастополе продлили до 29 августа. Об этом сообщается на сайте правительства города.

В правительстве рекомендовали гражданам внимательно контролировать ситуацию вокруг себя, особенно в транспорте, культурно-развлекательных, торговых и спортивных центрах, не трогать забытые вещи и не подбирать бесхозные, так как в них могут быть закамуфлированы взрывные устройства.

Также рекомендовано установить владельца забытых предметов и вещей. Если это не удалось, стоит обратиться в полицию либо администрацию или охрану учреждения, где была найден бесхозный предмет. Там также посоветовали зафиксировать время обнаружения предмета, постараться не допускать к нему людей и дождаться оперативно-следственной группы.

«При обнаружении беспилотных летательных аппаратов, немедленно сообщить в правоохранительные органы или экстренные службы», — рекомендовали в правительстве.

7 августа данный режим продлили до 14 числа.

Высокий уровень террористической опасности был введен в Севастополе 31 июля после взрыва на территории штаба Черноморского флота, произошедшего в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадали шесть человек, погибших нет.