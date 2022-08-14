Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности

В Севастополе продлили до 29 августа «желтый» уровень террористической опасности

Фото: Игорь Казац / Коммерсантъ

«Желтый» (высокий) уровень террористической опасности в Севастополе продлили до 29 августа. Об этом сообщается на сайте правительства города.

В правительстве рекомендовали гражданам внимательно контролировать ситуацию вокруг себя, особенно в транспорте, культурно-развлекательных, торговых и спортивных центрах, не трогать забытые вещи и не подбирать бесхозные, так как в них могут быть закамуфлированы взрывные устройства.

Также рекомендовано установить владельца забытых предметов и вещей. Если это не удалось, стоит обратиться в полицию либо администрацию или охрану учреждения, где была найден бесхозный предмет. Там также посоветовали зафиксировать время обнаружения предмета, постараться не допускать к нему людей и дождаться оперативно-следственной группы.

«При обнаружении беспилотных летательных аппаратов, немедленно сообщить в правоохранительные органы или экстренные службы», — рекомендовали в правительстве.

7 августа данный режим продлили до 14 числа.

Высокий уровень террористической опасности был введен в Севастополе 31 июля после взрыва на территории штаба Черноморского флота, произошедшего в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадали шесть человек, погибших нет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Число погибших при взрыве в ТЦ «Сурмалу» в Ереване увеличилось до двух
ВСУ ударили по штабу ЧВК «Вагнер» в Попасной
Службу разведки Греции заподозрили в слежке за гражданами
Стало известно о прибытии сенатора Австралии в Донбасс
Двухлетняя девочка укусила в ответ напавшую на нее змею
В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности
Исторический самолет разбился на авиашоу в Чехии
«Ростов» выиграл третий матч подряд в РПЛ и вышел на второе место
Стал известен процент занимающихся строительством россиян
Актриса из «Возвращения Мухтара» дала совет о построении отношений со свекровью
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.