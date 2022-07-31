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Желтый уровень террористической опасности ввели в Севастополе

Глава Севастополя Развожаев ввел желтый уровень опасности после атаки беспилотника ВСУ
Михаил Развожаев

Михаил Развожаев. Фото: Kremlin Pool /: Global Look Press

В Севастополе после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота (ЧФ) России ввели желтый уровень террористической опасности. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, желтый уровень — средний уровень из трех существующих. «Это значит, что будут максимально усилены меры безопасности», — подчеркнул глава Севастополя. По словам Развожаева, режим прежде всего касается работы специальных служб. Губернатор уточнил, что он никак не отразится на жителях города, и призвал сохранять спокойствие и быть бдительными.

Утром в воскресенье, 31 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на штаб Черноморского флота России с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В результате происшествия пострадали шесть человек.

По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, атака была совершена с целью «воодушевить ВСУ». Украинской армии хочется показать, что они способны достигать таких объектов, как военно-морской штаб Российской Федерации, считает Цеков.

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Марина Совина
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