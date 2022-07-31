Сенатор Цеков назвал причину удара беспилотника по штабу Черноморского флота

Сенатор Цеков назвал атаку беспилотника на штаб ЧФ действием для поднятия духа ВСУ

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал причину удара беспилотника по штабу Черноморского флота в Севастополе. Об этом он сообщил в разговоре с «Газетой.Ru».

Политик поведал, что атака была совершена с целью «воодушевить Вооруженные силы Украины», а также чтобы доказать, что ВСУ способны достигать таких объектов, как военно-морской штаб Российской Федерации.

«Это делается не для достижения каких-то успехов в конкретном военном деле, а для поднятия духа украинских вооруженных сил и для воздействия на наших военных. При этом мы должны понимать, что абсолютно никакого воздействия на конечные результаты специальной военной операции России на Украине это не окажет. Сорвали военно-морской парад? Это да, им удалось», — заявил Цеков.

Сенатор добавил, что инцидент будет тщательно расследован, а причастные к нему установлены: «Губернатор Севастополя Развозжаев сообщил, что это самодельный беспилотник. В таком случае его могли запустить с территории Крыма или даже Севастополя. Это нужно обязательно расследовать. Возможна диверсия группой лиц. Нам надо делать соответствующие выводы. Наше вооружение должно становиться сильнее и совершеннее, чтобы не допускать вооруженных провокаций как таковых».

В воскресенье утром, 31 июля, губернатор Севастополя сообщил об атаке ВСУ на штаб Черноморского флота. Как заявил глава города, погибших в результате инцидента нет.