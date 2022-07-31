Губернатор Севастополя сообщил об атаке ВСУ на штаб Черноморского флота

Губернатор Севастополя Развожаев заявил об атаке беспилотника на штаб Черноморского флота

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев утром в воскресенье, 31 июля, сообщил в своем Telegram-канале об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на штаб Черноморского флота (ЧФ).

Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это — беспилотник Михаил Развожаев Губернатор Севастополя

Как заявил глава города, в результате атаки беспилотника пять сотрудников штаба Черноморского флота получили ранения, всем оказана помощь. Погибших в результате инцидента нет. На месте происшествия работают сотрудники ФСБ, выясняются обстоятельства случившегося.

Все праздничные мероприятия в городе из соображений безопасности отменены. Развожаев попросил жителей и гостей города сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.

Позже Развожаев опубликовал фото с территории штаба Черноморского флота. На кадрах видно, что в здании выбито окно.

Обстрел Теткино

Накануне в субботу, 30 июля, глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино российского региона, никто не пострадал.

В результате минометного обстрела были повреждены линии электропередачи по улицам Белопольская и Комсомольская. Несколько улиц остались без электроснабжения. Кроме того, была повреждена газовая труба.

Также на улице Белопольской в нескольких домах разбиты окна, осколками повреждены стены и заборы, пострадали несколько автомобилей. Вечером того же дня поврежденные линии электропередачи были восстановлены.

Обстрелы Брянской области

Утром того же дня украинские военные совершили обстрел села Ломаковка в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. В результате была повреждена электрическая подстанция и несколько домовладений.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил подчиненным расследовать инцидент и установить личности украинских военных, причастных к совершению преступления.

За день до этого глава Брянской области показал кадры с места обстрела населенного пункта Сачковичи. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал. Ударом ВСУ была повреждена линия электропередачи. После обстрела российские военные нанесли ответный удар, чем Богомаз объяснил новые «громкие хлопки» в Климовском районе.

Тремя днями ранее, 26 июля, Богомаз сообщал о другой атаке со стороны Украины на многосторонний автомобильный пункт пропуска «Троебортное» в Севском районе Брянской области. По его словам, на таможенный пост с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство. В результате пострадали четыре человека.

