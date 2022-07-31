Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе

Губернатор Развожаев: БПЛА атаковал штаб ЧФ в Севастополе, пострадали 5 человек

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предварительно украинский, атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе, пять человек пострадали. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана», — написал Развожаев.

Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники ФСБ, выясняются обстоятельства произошедшего.

В субботу, 30 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщил глава российского региона Роман Старовойт. По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет.