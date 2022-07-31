Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе

Губернатор Развожаев: БПЛА атаковал штаб ЧФ в Севастополе, пострадали 5 человек

MOD Russia / Global Look Press

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предварительно украинский, атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе, пять человек пострадали. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана», — написал Развожаев.

Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники ФСБ, выясняются обстоятельства произошедшего.

В субботу, 30 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщил глава российского региона Роман Старовойт. По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Премьер Саксонии признал неспособность Германии отказаться от газа из России
Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе
В российском регионе в лесу пропала группа из пяти человек с подростками
Раскрыты подробности о жизни ассирийцев в Москве XX века
Американист рассказал о будущем статусе Аляски
В центре Кабула прогремел взрыв
В Европарламенте призвали к «решительным действиям» по российскому газу
В Латвии оценили влияние остановки поставок «Газпрома» на население
Россиянин Павлович за минуту нокаутировал американца Льюиса на турнире UFC
В США сообщили об ошибке Пелоси
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.