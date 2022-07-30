Глава российского региона сообщил об обстреле со стороны Украины

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского региона Роман Старовойт.

«Сегодня со стороны Украины был обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Ответным огнем наших военнослужащих огневая точка противника подавлена», — написал он.

По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет.

20 июля Старовойт также сообщил об артиллерийском обстреле приграничных территорий. По его словам, артиллерийский огонь пришелся на пограничный пункт пропуска Крупец.

16 июля ВСУ также обстреляли поселок Теткино. Тогда губернатор заявил, что во время минометного обстрела было зафиксировано более 20 «прилетов». Никто не пострадал, несколько домов незначительно повреждены.

