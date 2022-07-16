ВСУ открыли огонь по поселку в Курской области

Губернатор Курской области Старовойт заявил об обстреле ВСУ приграничного поселка Теткино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по поселку Теткино в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Суббота началась с очередной атаки противника на поселок Теткино. Зафиксированы возгорания. Обстрел еще продолжается, подробности сообщу позже», — написал губернатор.

Накануне Старовойт сообщил, что под минометный обстрел со стороны Украины в очередной раз попало приграничное село Дроновка в Глушковском районе.

«Предварительно насчитали больше 25 прилетов. К счастью, пострадавших нет! Но противник нанес повреждения жилым домам: во многих разбиты стекла, в некоторых пострадала кровля, нанесен другой ущерб», — написал он.

14 июля глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что 14-го июля дважды был обстрелян пограничный пост поселка Черноземный.