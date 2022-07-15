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Российское село обстреляли из минометов со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Дроновка со стороны Украины

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Под минометный обстрел со стороны Украины в очередной раз попало приграничное село Дроновка в Глушковском районе. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Предварительно насчитали больше 25 прилетов. К счастью, пострадавших нет! Но противник нанес повреждения жилым домам: во многих разбиты стекла, в некоторых пострадала кровля, нанесен другой ущерб», — написал он.

В результате обстрела также были повреждены здания сельских школ, медпункта, дома культуры, сельсовета и магазина и линии электропередач — в населенном пункте теперь нет света.

14 июля глава другого приграничного российского региона — Брянской областизаявил, что 14-го июля дважды был обстрелян пограничный пост поселка Черноземный.

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Евгения Куликова
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