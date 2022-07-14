Стало известно об обстреле российского погранпоста со стороны Украины

Брянский губернатор Богомаз сообщил о двух случаях обстрела погранпоста со стороны Украины

Днем 14 июля дважды был обстрелян пограничный пост поселка Черноземный Брянской области. Об этом губернатор граничащего с Украиной российского региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня в воздушное пространство нашего региона зашли украинские беспилотники... Вечером беспилотный аппарат обстрелял АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района», — написал он.

Богомаз уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал, на АЗС повреждены остекление и внешняя обшивка здания.

12 июля губернатор Брянской области также заявлял, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района, выпустив по нему 18 минометных снарядов.